Dà un escandescenza e aggredisce sanitari e poliziotti: arrestato 43enne barese Bloccato tra non poche difficoltà al termine di una colluttazione

La polizia ha arrestato un 43enne barese, con precedenti, per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamemnto aggravato.

In particolare, gli agenti dei commissariati Montecalvario, Decamuni e dell’Ufficio prevenzione generale a seguito di una nota diramata dalla locale sala operativa, sono intervenuti in via Guglielmo Sanfelice per la segnalazione di un soggetto molesto.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo che, in evidente stato di agitazione, stava aggredendo verbalmente personale sanitario che tentava di calmarlo, quest’ultimo, alla vista degli operatori ha continuato a dare in escandescenza finché, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione è stato bloccato.

Da accertamenti eseguiti, i poliziotti hanno accertato che l'uomo, poco prima, si era reso responsabile anche del danneggiamento della struttura ricettiva nella quale dimorava. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.