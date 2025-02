Quartieri Spagnoli: la polizia sorprende due minori con coltello e droga Denunciato un 17enne e sanzionata una coetanea

La polizia ha denunciato un 17enne napoletano per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente una 17enne napoletana per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

In particolarre, gli agenti del commissariato di Montecalvario, nel transitare in largo Baracche hanno notato una coppia di giovani che alla loro vista ha tentato di eludere il controllo. I poliziotti li hanno immediatamente raggiunti trovando, il 17enne in possesso di un coltello e la 17enne di un involucro di hashish del peso di 1.5 grammi circa. Al termine delle incombenze di rito, i minori sono stati affidati ai familiari.