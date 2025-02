Chiaia: sorpreso a rubare una moto e arrestato dalla polizia Le manette ai polsi di un 34enne

La polizia ha arrestato un 31enne napoletano con precedenti, anche specifici, per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione

In particolare, gli agenti del commissariato San Ferdinando, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti in via dei mille per la segnalazione di un furto di una moto.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che stava spingendo una moto, a motore spento, condotto da un altro soggetto. Quest’ultimo, alla vista degli operatori, nel tentativo di guadagnarsi la fuga ha lasciato cadere a terra la moto, salendo poi a bordo del motociclo del suo complice.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale, l’uomo alla guida dello scooter ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti nei pressi di via Carlo Poerio, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo per poi tentare nuovamente la fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. il passeggero, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce fuggendo in direzione di piazza dei Martiri.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che lo scooter con il quale i due erano giunti in via dei Mille era stato rubato nel tardo pomeriggio. Infine, i due motocicli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.