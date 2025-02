Alla guida di un’autovettura sperona un motociclista sulla tangenziale e fugge La polizia rintraccia e denuncia una donna

La polizia ha denunciat una 57enne napoletana, per omissione di soccorso. In particolare, nei giorni scorsi, gli agenti della sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta erano intervenuti, presso la rampa dell’uscita della tangenziale di via Cilea, per un incidente stradale in seguito al quale il conducente di un motociclo era rimasto ferito, dopo essere stato sorpassato a destra ed urtato da un’autovettura il cui conducente, senza prestare soccorso, aveva fatto perdere le proprie tracce.

Le indagini svolte dagli agenti, anche grazie alle immagini del sistema di monitoraggio del traffico della Tangenziale di Napoli, hanno consentito identificare e denunciare la conducente dell’auto in questione che è stata, altresì, sanzionata per manovra vietata di sorpasso a destra, con contestuale ritiro della patente ai fini della sospensione oltre alla decurtazione di 10 punti.