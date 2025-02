Napoli: sanzionata un'attività commerciale e denunciato un dipendente L'accusa: omessa esibizione del proprio documento d'identità alla polizia

La polizia ha effettuato un controllo presso un’attività commerciale a Napoli. In particolare, gli agenti della divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Napoli, con la collaborazione di personale dell’ispettorato del lavoro, hanno accertato che l’esercizio commerciale aveva esposto monili preziosi senza la prescritta licenza per il commercio di oggetti preziosi; pertanto, i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente il titolare dell’attività commerciale.

Inoltre, all’interno del negozio, gli operatori hanno sorpreso un dipendente non in regola che, durante le fasi di identificazione, si è rifiutato di esibire un documento di identità. Così, gli operatori, con il supporto di una volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, lo hanno poi accompagnato presso gli uffici di polizia dove è stato identificato per un 23enne di origine pakistana.

Per tali motivi, il giovane è stato denunciato per omessa esibizione senza giustificato motivo del proprio documento d’identità, mentre per il locale è stata applicata la sospensione dell’esercizio per la presenza di lavoratori non in regola.