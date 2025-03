Quattro arresti per spaccio di droga a Ercolano Individuato un piccolo fabbricato in via Scivola Ascione, area strategica per i pusher

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, supportati dai militari della Tenenza di Ercolano, hanno concluso un'operazione di largo raggio che ha portato all'arresto di quattro persone accusate di spaccio di droga. L'operazione, svolta nella cittadina a sud di Napoli, ha avuto esito positivo grazie alla cooperazione tra le forze dell'ordine e a un'attenta sorveglianza sul territorio.

L'operazione ha avuto inizio quando i carabinieri hanno individuato un piccolo fabbricato in via Scivola Ascione, un'area strategica per l’attività di spaccio. La struttura, protetta da un sofisticato sistema di videosorveglianza, sorvegliava l'ingresso di un vicolo pedonale adiacente, un chiaro segno di come gli spacciatori cercassero di proteggersi da eventuali controlli delle forze dell'ordine.

Il fabbricato, costruito con pareti in muratura e copertura in lamiera, sembrava una piazza di spaccio ben organizzata. I carabinieri hanno notato che al suo interno si trovavano quattro persone, visibilmente rassicurate dalla posizione strategica e dalle telecamere. Durante il blitz, i militari hanno scoperto 21 involucri in cellophane contenenti crack e cocaina, trovati nascosti in un pozzetto esterno alla struttura. La sostanza stupefacente era stata accuratamente confezionata per la vendita al dettaglio.

Oltre alla droga, i carabinieri hanno trovato un borsello con 165 euro in contanti e materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze. Un'ulteriore ispezione ha portato al rinvenimento di 55 involucri contenenti altre dosi di droga, nascosti in un'intercapedine tra due lamiere. Nonostante i tentativi degli arrestati di negare la proprietà della droga trovata, le prove raccolte, tra cui conversazioni WhatsApp che rivelano il coinvolgimento in traffici illeciti, hanno confermato le accuse.

I quattro arrestati, di età compresa tra i 25 e i 41 anni e già noti alle forze dell'ordine, sono stati trasferiti in caserma per essere interrogati. Durante l'operazione, i carabinieri hanno anche arrestato un 38enne di Ercolano per evasione, poiché trovato fuori dalla sua abitazione nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare. Un altro giovane, di 18 anni, è stato denunciato per porto d'armi, essendo stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e una dose di hashish.

Oltre alle attività di controllo legate al contrasto della criminalità, i carabinieri hanno anche ispezionato esercizi commerciali locali. In un'agenzia di scommesse sono stati trovati tre lavoratori in nero, mentre in un bar sono state riscontrate gravi violazioni igienico-sanitarie, con sanzioni applicate per un totale di 3.000 euro.

L'operazione ha coinvolto l'identificazione di 123 persone e il controllo di 39 veicoli, con la collaborazione della polizia municipale e diverse sanzioni per violazioni del codice della strada. L'azione dei Carabinieri proseguirà, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi nel territorio di Ercolano e nelle zone limitrofe.