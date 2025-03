Controlli dei carabinieri nei ristoranti a Napoli: sanzioni e sequestri Lavoro nero e sicurezza alimentare

I carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli, con il supporto del nucleo ispettorato del lavoro e del personale dell’Asl di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di Posillipo e Mergellina, con particolare attenzione alle attività di ristorazione.



Nel corso delle verifiche, sono stati ispezionati tre ristoranti, riscontrando diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e amministrativa. In uno dei locali sono stati sequestrati circa 250 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione ed è stata disposta la sospensione dell’attività di laboratorio.

Sono state inoltre elevate sanzioni per un importo complessivo di 2.500 euro e rilevata la presenza di un lavoratore in nero, con posizione amministrativa al vaglio.



In un’altra osteria sono state impartite prescrizioni e sequestrata strumentazione non conforme alle norme sanitarie, con sanzioni per 2mila euro. Prescrizioni ma senza sanzioni sono state invece applicate in un terzo ristorante.



Durante i controlli stradali connessi al servizio, sono state elevate 8 sanzioni per oltre 12mila euro e sequestrati amministrativamente 2 veicoli. Complessivamente sono state identificate 41 persone.