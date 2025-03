Napoli, un rifugio antiaereo trasformato in officina meccanica abusiva Il sequestro della Polizia locale in Salita Due Porte all'Arenella

Un rifugio antiaereo trasformato in officina meccanica. La scoperta è stata fatta dalla Polizia locale di Napoli. Gli agenti delle unità operativa Tutela Patrimonio e Investigativa, Ambientale, Edilizia e Sicurezza hanno ispezionato due cavità che si trovano a Salita Due Porte all’Arenella, utilizzate come rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale.

In una delle due veniva esercitata l’attività di rimessa e riparazione di motoveicoli, senza alcuna autorizzazione. Inoltre, la presenza di una grande quantità di rifiuti edili ha fatto presumere che gli spazi fossero utilizzati anche come discarica abusiva. A seguito degli accertamenti, l’area è stata sottoposta a sequestro penale ai sensi del Testo Unico Ambientale, mentre per l’attività non autorizzata è scattata una sanzione amministrativa. Sono in corso ulteriori accertamenti per appurare la proprietà dell’area sequestrata.

In un’altra operazione, il personale dell’unità operativa Tutela Patrimonio è intervenuto in via della Bussola, in un edificio di Edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Napoli.

I controlli sono scattati in seguito ad alcuni esposti presentati in Prefettura. In questo caso gli agenti hanno operato insieme ai colleghi dell’unità operativa Secondigliano e con il supporto di tecnici Enel. Cinque persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria per prelievo fraudolento di energia elettrica. Per due dei denunciati è risultato anche che occupavano l’alloggio senza alcun titolo e sono stati quindi deferiti anche per invasione di terreni ed edifici.