Napoli, sorpreso a spacciare droga lungo il corso: arrestato Le manette ai polsi di un 26enne gambiano

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale un 26enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, anche specifici.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia e Vicaria-Mercato, nel transitare in corso Arnaldo Lucci angolo via Capasso, hanno notato un uomo che, dopo aver ricevuto una banconota, ha consegnato un involucro ad una persona per poi allontanarsi frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato,non senza difficoltà e dopo una colluttazione, l’indagato trovandolo in possesso di un involucro di cocaina, uno di eroina e 80 euro in banconote di vario taglio; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.