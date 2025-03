Ferito e rapinato del Rolex: intensificati i controlli Dopo l'aggressione avvenuta ieri, le forze dell'ordine hanno rafforzato i controlli in zona centro

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un'intensificazione dei controlli sul territorio a seguito di un'aggressione avvenuta ieri al corso Umberto I, ai danni di un uomo di circa 40 anni. La vittima è stata ferita a colpi di arma bianca da due rapinatori, che l'hanno derubata di un orologio Rolex e di una somma di denaro in contante.

In risposta all'incidente, le Forze dell'ordine, già attivamente impegnate nell'area, sono state dirette a rafforzare la presenza nella zona, al fine di prevenire ulteriori episodi criminali e garantire la sicurezza dei cittadini. L'incidente sarà discusso nel prossimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per analizzare le misure da adottare per contrastare il crimine.

Il prefetto ha sottolineato l'importanza di un'azione tempestiva e coordinata per fermare la crescente incidenza di crimini violenti nella città e rafforzare la tranquillità pubblica.