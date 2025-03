Ferrante, Con abbattimento vela Gialla Scampia volta pagina, lo Stato c’è L'intervento del deputato campano di Forza Italia e sottosegretario al Mit

“Con l’abbattimento della Vela Gialla parte la rinascita di un territorio per troppo tempo abbandonato all’illegalità e al degrado.

Una giornata simbolica che rimarrà impressa nella memoria di tutti i cittadini. Scampia può finalmente voltare pagina e uscire dalla condizione di emerginazione attraverso un nuovo percorso di integrazione nel tessuto sociale e urbano, che passa anche attraverso lo sviluppo infrastrutturale.

Le periferie sono tornate al centro dell’agenda politica grazie all’impegno del nostro Governo che, con il modello Caivano, sta restituendo loro la giusta dignità.

Lo Stato c’è e continuerà a mettere in campo ogni intervento utile al rilancio di un territorio come Scampia, che può finalmente guardare con fiducia al futuro”. Lo scrive in una nota il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante.