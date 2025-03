Napoli, sulle strade è strage senza fine: morta l'anziana investita a via Medina Sale a 5 il numero delle vittime sulle strade della città da inizio anno

Non ce l'ha fatta la donna di 82 anni, investita da un 53enne in motociclo il 26 febbraio scorso alle ore 18:55, mentre utilizzava l'attraversamento pedonale su via Medina.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto da ricoverarla in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli.

A distanza di 12 giorni d'agonia il cuore della donna di 82 anni ha smesso di battere: si tratta della quinta vittima sulle strade di Napoli da inizio anno.