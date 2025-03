Reagisce con violenza per evitare di sottoporsi all'alcoltest: arrestato Fermato per un normale controllo ha insultato e aggredito

ermato per un normale controllo alla circolazione stradale dai carabinieri della compagnia di Poggioreale, ha reagito con violenza per evitare di sottoporsi all’alcoltest. Poi ha insultato e aggredito i militari. Il giovane, un 25enne è stato arrestato e poi portato in giudizio.



Nel corso della stessa operazione, due persone sono state denunciate in stato di libertà dopo essere risultate positive all’alcoltest mentre erano alla guida dei loro veicoli. Inoltre, un giovane è stato segnalato alla Prefettura poiché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.



Complessivamente, i controlli hanno interessato 23 persone, di cui 11 con precedenti, e 12 veicoli. Sono state elevate cinque contravvenzioni al codice della strada per un totale di oltre 5.000 euro, con il fermo amministrativo di un mezzo.