Crolla un solaio alla facoltà di ingegneria della Federico II di Napoli L'incidente durante la sessione d'esame

Crolla una porzione di solaio in un'aula di piazzale Tecchio all'università "Federico II" di Napoli, a Fuorigrotta. L'incidente nell'aula disegno, al primo piano del plesso, durante gli esami.

"L'esame era iniziato da circa 10 minuti quando una mia collega - spiega una studentessa all'agenzia Dire - ha iniziato a correre per aver sentito uno scricchiolio. Dietro di lei c'era un'altra studentessa, sulla sedia a rotelle, che è andata nel panico perché temeva di non riuscire a spostarsi. Una ragazza l'ha messa in salvo quando abbiamo notato della polvere bianca cadere dal soffitto, poi il crollo con tanti calcinacci a terra in una frazione di secondo. L'aula è poi stata evacuata, ma non il resto della struttura. Nessuno si è fatto male, ma la collega che si trovava nel punto in cui si è verificato il crollo era forte in stato di shock".

L'aula ora è chiusa, nelle prossime ore verranno effettuate tutte le verifiche del caso. Con ogni probabilità il crollo è da ascrivere all'umidità e alle infiltrazioni d'acqua.