Camorra: droga per finanziare le attività dei clan, 10 misure cautelari Operazione della direzione distrettuale antimafia a Napoli

I carabinieri di Cercola, in provincia di Napoli, hanno eseguito stamane un'ordinanza cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, a carico di 10 persone (di cui 5 sottoposte alla custodia in carcere, 5 alle misure dell'obbligo di dimora nel territorio dei comuni di rispettiva residenza o domicilio nonché dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), gravemente accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito - di lieve entità - di sostanze stupefacenti e detenzione di droga ai fini di spaccio nonché dei delitti di sequestro di persona e tentata estorsione aggravati dalla finalità di agevolare e finanziare le attività illecite dei clan camorristici Mazzarella e De Luca-Bossa-Minichini attivi sul territorio di Napoli e nei comuni vesuviani.

In particolare sarebbe emersa l'operatività, dall'anno 2023, di uno strutturato gruppo criminale dedito allo smercio all'ingrosso e al minuto di cocaina e hashish. Sarebbero stati realizzati inoltre anche due sequestri di persona finalizzati ad ottenere informazioni per rintracciare un soggetto che avrebbe contratto debiti con le organizzazioni criminali per l'acquisto di droga oltre che una tentata estorsione per acquisire la gestione monopolistica del servizio di pulizia abusivo di edifici popolari ubicati in Cercola.