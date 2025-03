"Gravi violazioni ambientali": sequestrato impianto sportivo Nessuna autorizzazione per lo scarico delle acque reflue dell'impianto di filtraggio della piscina

L’Unità operativa specialistica di tutela ambientale della Polizia Locale di Napoli, unitamente ai tecnici di Abc Napoli, Arpac, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enel, 2I Retegas ed Esercito Italiano, ha sequestrato un impianto sportivo in Via Marco Rocco di Torrepadula per gravi violazioni alla normativa ambientale.

Dagli accertamenti è emerso che la struttura era priva dell’autorizzazione necessaria per lo scarico in fognatura delle acque reflue derivanti dal processo di controlavaggio dell’impianto di filtraggio della piscina. Inoltre, all’interno dell’area sono stati rinvenuti rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, illecitamente gestiti, in violazione del Testo unico ambientale. Il titolare è stato denunciato.