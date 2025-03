Bradisismo, Piantedosi: "Vicini a questa terra, situazione monitorata" Il sindaco Manfredi ha chiesto la riapertura della caserma di Fuorigrotta

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in visita alla Scuola Rossini a Bagnoli. Hanno partecipato, tra gli altri, anche il prefetto Michele di Bari, il questore Maurizio Agricola e i sindaci di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida. "Un modo per manifestare la vicinanza del Governo e quella mia personale per questa terra e per rassicurare i cittadini che la situazione è costantemente monitorata dalle istituzioni": ha affermato Piantedosi al termine dell'incontro. Dopo aver fatto il punto della situazione sui controlli per le recenti scosse, Manfredi ha chiesto al ministro di rafforzare l'operatività dei Vigili del Fuoco sollecitando, per questo motivo, anche la riapertura della caserma di Fuorigrotta e di potenziare le attività h24 dei vigili urbani per i comuni di Napoli e dell'area flegrea con un provvedimento apposito.