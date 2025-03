Terremoto a Napoli: problemi alla stazione Cumana di Gerolomini Interrotta la fermata per motivi di sicurezza

Il terremoto che ha scosso la zona di Napoli ha avuto conseguenze dirette sui trasporti pubblici locali. L'Ente Autonomo Volturno (EAV), gestore della linea Cumana, ha annunciato la chiusura temporanea della fermata di Gerolomini, una delle stazioni cruciali della rete ferroviaria. La decisione è stata presa a seguito dei danni strutturali riscontrati nel fabbricato della stazione, che, a causa delle scosse sismiche, ha subito problemi di staticità.

Secondo quanto riportato da EAV in una nota ufficiale, gli eventi sismici degli ultimi giorni hanno compromesso la sicurezza della struttura, tanto da rendere necessaria la sospensione della fermata di Gerolomini. La linea Cumana, infatti, non prevede più la sosta dei treni in questa stazione fino a nuovo avviso.

Per rassicurare gli utenti, l'azienda ha spiegato che sono in corso studi per trovare soluzioni tecniche che possano garantire l'accesso al servizio ferroviario in sicurezza, evitando l'utilizzo del fabbricato danneggiato. Le autorità competenti stanno lavorando a stretto contatto con EAV per monitorare la situazione e assicurare che il servizio possa riprendere non appena possibile, nel rispetto delle normative di sicurezza.

Nel frattempo, i viaggiatori sono invitati a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a prestare attenzione a eventuali modifiche ai percorsi e orari della linea Cumana.

La chiusura della stazione di Gerolomini rappresenta un altro effetto del terremoto che ha colpito la zona nelle ultime ore, e segna un ulteriore passo delle autorità per garantire la sicurezza pubblica in queste circostanze difficili.