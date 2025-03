Napoli, Capodanno: vivo plauso agli agenti del commissariato Vomero La denuncia dei tre giovani per la lite in piazza Vanvitelli

"Esprimo un vivo plauso agli agenti del commissariato Vomero per avere individuato e denunciato all'autorità giudiziaria tre giovani, tra i 18 e i 19 anni, che, spaventando i presenti e sollevando le giuste proteste delle mamme del quartiere collinare, si erano resi protagonisti di una rissa nella centralissima piazza Vanvitelli, nella notte tra sabato e domenica scorsa. Due dei tre giovani denunciati erano anche rimasti feriti, al punto da dover ricorrere alle cure dei sanitari ".

A intervenire ancora una volta sulla vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, fondatore su facebook del gruppo "Comitato contro le baby gang e la movida violenta", gruppo che conta 2.000 iscritti, con tante mamme e nonne preoccupate per i loro figli e nipoti, specialmente per le frequenti risse che scoppiano nei fine settimana.

"Quest'ultimo grave episodio - sottolinea Capodanno - richiama ancora una volta l'attenzione sui problemi di ordine e sicurezza pubblica che affliggono, e non da oggi, il territorio. Al riguardo resta fondamentale incentivare attività tese a un coordinamento maggiore tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani con la presenza costante delle forze dell'ordine, specialmente nei fine settimana, in un'area, quella della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, per arginare le tante attività delinquenziali che si registrano, anche ad opera delle famigerate baby gang".