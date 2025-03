Casamicciola, controlli dei carabinieri al porto: arrestato pusher in trasferta Sequestrata cocaina e marijuana

Controlli anti droga nel porto di Casamicciola per i carabinieri della compagnia di Ischia. I militari hanno notato un 45enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, sceso da traghetto proveniente da Napoli a bordo della propria auto.

I carabinieri hanno controllato il trolley del 45enne e trovato al suo interno due contenitori. Nelle scatole in plastica sono stati rinvenuti 7 grammi di cocaina rosa e altri 3 grammi di cocaina “tradizionale”.

La perquisizione è stata poi approfondita e l’auto setacciata. Nel vano serbatoio sono state rinvenute due buste sottovuoto contenenti 20 grammi di marijuana. Sequestrati infine 2.020 euro in contanti che l’uomo aveva nel proprio zaino a tracolla.

Il 45enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e sarà proposto per il foglio di via dai comuni dell’isola di Ischia.