Aggressione Suleiman, De Gregorio: "Solidarietà, Eav farà sua parte" Domani il presidente sarà alla Cumana di Montesanto per manifestare la sua vicinanza

"Solidarietà ad Omar Suleiman noto a Napoli per la sua attività di ristorazione e per il suo attivismo per la Palestina, aggredito nei pressi della stazione della Cumana di Montesanto. Come Eav faremo la nostra parte per collaborare con le autorità per individuare i responsabili di questo gesto razzista". Lo scrive, in una nota, Umberto De Gregorio, presidente Eav. "Domani alle 16 sarò a Montesanto per dare la mia personale solidarietà contro l'indifferenza rispetto al massacro fisico del popolo palestinese", ha aggiunto.