Pestano un senegalese per 25 euro: arrestati due marocchini Il grave episodio di violenza alla ronda Diaz a Napoli

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in viale Dohrn, altezza rotonda Diaz per una rapina in atto. Un 47enne e un 32enne di origini marocchine stavano pestando un senegalese, poco dopo avergli sottratto 25 euro. Non hanno fatto in tempo a fuggire e sono finiti in manette per concorso in rapina impropria e lesioni personali. La vittima se la caverà con 10 giorni di prognosi. Gli arrestati sono stati portati in carcere.