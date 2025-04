Tentati furti e tre arresti: carabinieri impegnati nei controlli notturni Lotta ai furti a Castellammare di Stabia nel napoletano

Nottata di tentati furti e arresti a Castellammare per i carabinieri della locale compagnia impegnati nei controlli notturni.

Il primo a finire in manette è un 21enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso insieme ad altri due complici mentre tentava di rubare una fiat 500 parcheggiata a via Rispoli. Caccia ai due complici.

Negli stessi momenti i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per tentato furto un 44enne anche lui, già noto per gli stessi reati.

Il 44enne è stato sorpreso mentre tentava di scassinare a saracinesca di un biscottificio a via Petrarca 103.

Entrambi gli arrestati sono in attesa di giudizio.

Sempre questa notte e sempre a Castellammare di Stabia i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per evasione un 53enne. L'uomo incurante della misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto è stato trovato a via Marconi e bloccato.