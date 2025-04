Furti d'auto: carabinieri arrestano due persone nel parcheggio di un supermarket Nel veicolo dei due sono stati trovati un cacciavite e indumenti per travisarsi

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato un 41enne e un 56enne mentre cercavano di rubare un’auto nel parcheggio di un supermercato in via Staffetta



Dopo aver notato un’auto sospetta, i militari hanno seguito i movimenti dei due a bordo. Uno di loro è sceso e ha forzato la portiera di una Fiat 500L, tentando poi di avviare il motore. L’intervento immediato dei carabinieri ha permesso di bloccare il complice sul posto, mentre l’altro ha tentato la fuga a piedi, venendo raggiunto dopo circa 200 metri.



Nel veicolo dei due sono stati trovati un cacciavite e indumenti per travisarsi. Entrambi sono stati arrestati per concorso in furto aggravato e sottoposti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.