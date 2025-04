Minacce a Bacoli: busta con proiettile recapitata alla Polizia Locale A rendere nota la notizia è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione

Tensione alle stelle a Bacoli, dove questa mattina è stata recapitata una busta anonima contenente un proiettile al Comando della Polizia Locale. A rendere nota la notizia è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, che ha definito il gesto come "un fatto molto grave".

Atto intimidatorio contro le istituzioni di Bacoli

Il contenuto minaccioso della busta ha subito fatto scattare l’allarme. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto e al movente dietro questa intimidazione. Non è escluso che l’atto sia collegato alle attività di controllo e repressione della criminalità condotte sul territorio.

La Reazione del sindaco Josi Della Ragione

Il primo cittadino ha commentato duramente l'accaduto, ribadendo che nessuna intimidazione fermerà l’impegno dell’amministrazione:

"Qualsiasi atto intimidatorio non scalfirà nemmeno di un millimetro le azioni che stiamo svolgendo a difesa della nostra amata città. Andiamo avanti, insieme, un passo alla volta". Parole che testimoniano la volontà dell’amministrazione comunale di continuare nella lotta alla criminalità e nel mantenimento della legalità, anche davanti a episodi così preoccupanti.

La Sicurezza a Bacoli sotto i riflettori

L’invio di una busta con proiettile alla Polizia Locale di Bacoli riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nei piccoli comuni dell’area metropolitana di Napoli. Episodi come questo segnalano la necessità di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni centrali e un coordinamento più stretto con le forze dell’ordine locali.

Un segnale da non ignorare

Quanto accaduto a Bacoli non può essere considerato un gesto isolato o trascurabile. Si tratta di un chiaro tentativo di minaccia e intimidazione verso chi opera per la legalità. La città risponde unita e determinata, con l’obiettivo di non piegarsi alla paura.