Tragedia Faito, Legambiente: "Com'è potuto accadere?" Mariateresa Imparato: "Fatalità o altro? Piena fiducia nella magistratura"

"Il primo pensiero è rivolto ai familiari delle vittime a cui vanno le nostre più profonde condoglianze. Un grazie ai soccorritori che sin dal primo momento hanno instancabilmente lavorato in condizioni difficili. È vero che oggi è il tempo del dolore e della vicinanza, ma davanti a una tragedia immane è inevitabile porsi una domanda: come è potuto succedere. Èstata solo una fatalità, del destino cinico e baro? Domande che necessitano delle risposte". Così Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania, esprimendo "vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime del crollo di una cabina della funivia sul monte Faito".Imparato ribadisce "piena fiducia nella magistratura per accertare fatti e fare piena luce con trasparenza su eventuali responsabilità".