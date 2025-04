Afragola, stop paranze illegali motorini per la Madonna dell'Arco a Pasquetta C'è l’ordinanza dopo la denuncia e la presentazione del dossier da parte del deputato Borrelli

Stop alle paranze di motorini, clacson impazziti e musica ad alto volume ad Afragola a Pasquetta. Arriva l'ordinanza della polizia locale del comune dell'area nord di Napoli: ok solo alle manifestazioni autorizzate.

Il provvedimento è stato firmato dal dirigente comandante della polizia locale della città di Afragola, colonnello Antonio Piricelli.

Si tratta dell'ordinanza 137/2025 del 17 aprile 2025, che sarà in vigore da oggi, venerdì santo e fino a nuova disposizione. Le processioni della Madonna dell'Arco, ovviamente, si potranno ancora fare, ma solo quelle autorizzate, che abbiano davvero i caratteri religiosi e tradizionali.

Secondo il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli che aveva inviato un dossier e fatto una segnalazione sulla vicenda queste paranze non avvengono soltanto ad Afragola. Le battaglie dei fujenti della Madonna dell’Arco, a suon di clacson, musica ad altissimo volume e scooter impazziti, si estendono a tutto l’hinterland di Napoli Nord.

Nei giorni delle feste pasquali e anche dopo le strade dei comuni come Cardito, Frattaminore, Orta di Atella e Caivano, vengono sottratte alla cittadinanza e prese in ostaggio dalle processioni abusive con blocchi stradali e centinaia di soggetti che circolano senza permessi e senza caschi.



"Chiediamo massima allerta per i prossimi giorni affinché non si creino disordini ed incidenti” - commenta il parlamentare - “Incredibile come queste persone seminino il caos per le strade senza essere fermati dalle forze dell’ordine e come questo glielo si consenta tutti gli anni. Bene l'ordinanza ma adesso bisogna farla rispettare.

Troppo spesso le processioni religiose, o presunte tali, vengono utilizzate da certi soggetti, legati agli ambienti criminali, per manifestare il loro potere sui quartieri di appartenenza e dichiarare la propria superiorità rispetto ai rivali.

La Chiesa dovrebbe tagliare i ponti con questi ambienti che utilizzano la religione solo come strumento della loro affermazione criminale".