Aggredisce infermiera e prova a colpire anche alcuni pazienti: terrore a Napoli Notte da incubo al pronto soccorso del Fatebenefratelli

Questa notte, i carabinieri di Bagnoli hanno arrestato un 24enne srilankese già noto alle forze dell’ordine. Il giovane era nel pronto soccorso del Fatebenefratelli. Verosimilmente ubriaco ha aggredito un’infermiera causandole lesioni ritenute guaribili in 5 giorni.

Durante l’intervento dei militari, ha provato ad aggredire alcuni pazienti in attesa nella sala triage. L’uomo è finito in manette e poi è stato rimesso in libertà, come disposto dall’autorità giudiziaria