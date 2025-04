Mercato, sorpresi con la droga: due arresti della polizia Manette per un 56enne napoletano e un 43enne georgiano

La polizia di Stato ha arrestato un 56enne napoletano con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Soprammuro, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa dalla bocca e l’ha ceduta ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 4 involucri di cocaina e di 160 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per questi motivi, l’indagato è stato arrestato.

Ancora, nella serata di ieri, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno controllato un uomo a bordo di un’auto che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo.

Gli operatori, insospettiti dal suo comportamento, hanno controllato la vettura dove all’interno, sotto il sedile lato guida, hanno rinvenuto 26 involucri di hashish del peso complessivo di circa 93 grammi.

Per tali motivi, un 43enne georgiano, con precedenti specifici di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.