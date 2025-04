Quartieri Spagnoli, si torna a sparare: colpi d'arma da fuoco in via Nardones Nessun ferito ma indagano i carabinieri

Nella tarda serata di ieri, in via Nardones, nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Non ci sono feriti, né danni a cose. I carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli e quelli del Nucleo Operativo di Napoli Centro hanno trovato 1 bossolo calibro 7,65. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.