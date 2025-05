Scampia: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 50enne

La polizia ha arrestato un 50enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Scampia, hanno posto in essere un servizio di osservazione in via Federico Fellini, dove hanno notato un uomo che, con fare guardingo, è entrato all’interno di un plesso edilizio.

Dopo pochi istanti, lo stesso è uscito con due bustine tra le mani e, dopo averne nascosta una dietro un albero poco distante, si è diretto sotto dei porticati ed ha consegnato l’altra bustina ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 50enne, trovandolo in possesso di 70 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Inoltre, all’interno della bustina nascosta dietro l’albero, gli operatori hanno rinvenuto 26 involucri contenenti 23 grammi di eroina. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.