Ancora un albero vandalizzato a Napoli: è giallo Capodanno: "Sempre più ridotto il verde pubblico a disposizione dei residenti"

"A seguito delle segnalazioni pervenutemi da alcuni residenti stamani mi sono recato in via Tino di Camaino, nel quartiere Arenella, constatando purtroppo che un altro albero era stato preso di mira dai vandali. Infatti il tronco era stato spezzato in due con la parte della chioma che giaceva a terra nei pressi delle campane della differenziata, all'altezza del fabbricato al civico 13".

A denunciare l'ennesimo scempio ai danni delle alberature stradali nell'ambito della municipalità collinare partenopea è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione vomero, il quale ha sovente evidenziato lo stato disastroso nel quale versa il poco verde pubblico a disposizione dei residenti della collina vomerese, chiedendo, vista la mancanza di risposte operative, a fronte delle tante denunce dei residenti, da parte degli uffici comunali per il verde pubblico, le dimissioni dell'assessore Santagada, attraverso un petizione, pubblicata sulla piattaforma change org che ha raggiunto ben 843 firme.

"Un giallo, quello che riguarda i gravi atti di vandalismo ai danni delle alberature stradali, sul quale si chiede di fare chiarezza - afferma Capodanno -. Di fatto, da diverso tempo a questa parte, si assiste nell'ambito della Municipalità 5, che comprende i territori del Vomero e dell'Arenella, alla scomparsa di numerose alberature stradali, che vengono vandalizzate o eliminate, senza che poi vengano sostituite.

La situazione più eclatante si registra proprio in via Tino di Camaino, l’importante arteria stradale che collega piazza Medaglie d’Oro con piazza degli Artisti - puntualizza Capodanno -. Negli anni scorsi, dopo numerose petizioni e proteste, finalmente la strada in questione era stata completamente alberata. Attualmente invece sono molte le alberature morte o eliminate lungo entrambi i marciapiedi con diverse fonti d'albero rimaste vuote. Quanto agli episodi di vandalismo già in passato la suddetta strada era salita alla ribalta delle cronache a seguito del danneggiamento, durante le ore notturne, di ben tre alberature, interrotto dal pronto interevento dei carabinieri che avevano anche denunciato l'autore del gesto vandalico.

E' auspicabile - continua Capodanno - che sulla situazione evidenziata venga fatta chiarezza, promuovendo le opportune indagini, accertando, anche attraverso le telecamere della videosorveglianza presenti in zona, gli autori del gesto vandalico. Rimuovendo altresì l'albero spezzato e provvedendo a sostituirlo con un'altra essenza arborea.

Così come è altrettanto sperabile la sostituzione, così come richiesto da tempo, delle alberature morte o mancanti sia nella suddetta strada che in altre strade della municipalità collinare".

Sulle questioni sollevate Capodanno sollecita ancora una volta gli uffici preposti dell’amministrazione comunale.