Dà in escandescenze e aggredisce i poliziotti: arrestato un uomo Manette per un 27enne ghanese

La polizia ha arrestato un 27enne ghanese, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Cassano per la segnalazione di un uomo molesto.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato il prevenuto che, in evidente stato di agitazione, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenza, inveendo contro di loro, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione. Per tali motivi, l’indagato è stato alla fine arrestato.