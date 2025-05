Ancora sangue a Ponticelli, ucciso 26enne detto "bombolone" Si riaccende la faida a Napoli est. Poche ore prima la clamorosa sentenza di assoluzione per i ras

Ancora sangue a Ponticelli. Poco prima della mezzanotte nel rione Conocall, Antonio De Cristofaro, detto Bombolone, vicino al clan Aprea è stato colpito. Avrebbe compiuto 26 anni a settembre. Trasportato a Villa Betania è morto nel presidio sanitario poco dopo l'arrivo, troppo gravi le ferite.

Si riaccende la faida

Un omicidio che riaccende la faida in atto tra i clan di Napoli est, a poche ore dalla notizia dalla sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto" di alcuni esponenti del clan De Micco, ormai diventato l’organizzazione criminale egemone in quasi tutta Ponticelli, soprattutto in seguito all’indebolimento dei rivali del cartello De Luca Bossa-Minichini-CasellaAprea-Rinaldi, decapitato da arresti e condanne esemplari. Il processo di primo grado ha portato alla sbarra il boss Marco De Micco, capo indiscusso del clan dei “Bodo”, e quattro suoi fedelissimi si è concluso in un inatteso flop: tutti assolti (come ha raccontato il Roma).

Poche ore dopo la lettura del dispositivo, ignoti hanno esploso diverse batterie di fuochi d’artificio in via Edoardo Scarpetta e in via Masseria Molisso, due strade da tempo sotto lo stretto controllo del clan De Micco.

In aggiornamento