Napoli, invade la tappa del Giro d'Italia: scatta il daspo Provvedimento adottato dal questore di Napoli

Il questore di Napoli ha adottato un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), istruito e predisposto dalla divisione polizia anticrimine.

Il provvedimento, della durata di due anni, è stato emesso nei confronti di un 67enne napoletano, con precedenti che, in occasione della VI tappa del Giro d’Italia 2025 “Potenza-Napoli” di ieri 15 maggio, si è reso responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, realizzando una condotta che ha pregiudicato il sicuro e ordinato svolgimento dell’evento sportivo.

In particolare l'uomo, all'atto del passaggio dei ciclisti in via Cristoforo Colombo, all’altezza dell'hotel Romeo, a circa 3 km dal traguardo, dopo aver tranciato il nastro di delimitazione della carreggiata, ha invaso la strada, impugnando il tubo flessibile dell'erogatore di aria estratto da un distributore di carburante in disuso ubicato poco distante, nel tentativo di interrompere il passaggio dei ciclisti.

Tale azione ha messo gravemente a repentaglio l’incolumità dei ciclisti che in quegli istanti stavano transitando, sfiorando pericolosamente il facinoroso, la cui condotta non ha determinato alcuna conseguenza solo grazie al tempestivo intervento del personale delle forze dell’ordine impiegato nel servizio di ordine pubblico.