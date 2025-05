Casoria: sorpreso con oltre due kg di droga e arrestato L'intervento della squadra mobile di Napoli

La polizia ha arrestato un 31 enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 31enne, dove hanno rinvenuto 8 bustine contenenti marijuana e 7.115 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato, in un garage poco distante, un container in uso all'uomo, rivenendo al suo interno circa 1 kg di hashish, alcune buste contenenti complessivamente circa 1,5 kg di marijuana e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.