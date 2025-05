Controlli interforze nella movida del Vomero: sanzioni, sequestri e un arresto 180 le persone identificate

Nella serata di ieri, il quartiere Vomero di Napoli è stato teatro di un’importante operazione interforze finalizzata al controllo del territorio e al contrasto delle irregolarità legate alla movida. Il servizio è stato disposto dalla Questura di Napoli con la partecipazione della Polizia di Stato, dei Commissariati Vomero e San Carlo Arena, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Asl Napoli 1 Centro.

I numeri dell’operazione: persone, veicoli ed esercizi sotto la lente

Durante l’operazione, gli agenti hanno identificato 180 persone e controllato 50 veicoli, elevando 17 verbali per infrazioni al Codice della Strada, tra cui divieto di sosta, mancata revisione e uso del cellulare alla guida. I controlli hanno interessato in particolare le zone di San Martino, via Scarlatti, via Giordano, via Falcone, piazza Vanvitelli e piazza Medaglie d'Oro, aree note per la forte affluenza serale.

Sanzioni e chiusure per esercizi commerciali

Nel corso dell’attività sono stati verificati 13 esercizi commerciali. Alcuni di questi sono risultati non conformi alle normative vigenti, con la conseguente imposizione di prescrizioni e sanzioni amministrative per un totale di circa 11.500 euro. Le irregolarità hanno portato anche al sequestro di 20 kg di generi alimentari e alla sospensione di un’attività commerciale.

Sicurezza urbana: controllate persone sottoposte a misure restrittive

Parte dei controlli si è concentrata anche sul monitoraggio di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione. In totale, sono state verificate le posizioni di sei persone soggette a restrizioni, a conferma della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio.

Arrestato un 29enne per rapina impropria

Nel corso dell’operazione, gli agenti del Commissariato Vomero hanno tratto in arresto un 29enne napoletano per rapina impropria. Il giovane è stato fermato in via Scarlatti dopo aver tentato di rubare due capi di abbigliamento da un negozio, danneggiando le etichette antitaccheggio e aggredendo l’addetto alla sicurezza nel tentativo di fuggire. L’uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza.

Un segnale forte per la sicurezza dei cittadini

Questi controlli rappresentano un'importante azione di prevenzione e repressione delle illegalità legate alla movida, rafforzando la sicurezza urbana e il rispetto delle normative. Le operazioni interforze nel Vomero dimostrano l’impegno delle autorità nel garantire ordine pubblico e vivibilità nei quartieri più frequentati di Napoli.