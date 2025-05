Napoli - Cagliari, tre maxischermi per la gara Scudetto: ecco dove La decisione di Comune e Prefettura: tre piazze per seguire dal vivo la partita

Febbre Scudetto a Napoli, con l'ultima sfida, l'ultimo passo verso il tricolore che potrebbe trasformarsi in una grande festa per i tifosi del Napoli, ma anche un attrattore per i tanti turisti che si ritroveranno in città.

Per questo e per permettere a tutti i tifosi di vivere insieme l’emozione della partita, il Comune di Napoli ha comunicato alla Prefettura l’installazione di tre maxischermi in città. Le piazze coinvolte saranno Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Esposito a Scampia, pronte ad accogliere migliaia di appassionati in una serata che si preannuncia carica di adrenalina e passione azzurra.