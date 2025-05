Tenta la truffa dello specchietto: arrestato 39enne L’uomo è stato colto in flagrante dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato

Ancora un caso di truffa dello specchietto a Napoli, questa volta sventata in tempo grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, che ha arrestato un uomo di 39 anni con l’accusa di tentata truffa aggravata e violenza privata.

L'episodio è avvenuto in corso Garibaldi, nel cuore della città, dove gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in seguito a una segnalazione ricevuta durante un normale servizio di controllo del territorio.

Il modus operandi: rumore sulla carrozzeria e richiesta di denaro

Quando i poliziotti sono giunti sul posto, hanno trovato il truffatore in una accesa discussione con un automobilista anziano, visibilmente scosso. Secondo il racconto della vittima, mentre percorreva la strada, aveva udito un forte rumore sulla carrozzeria della propria auto. Poco dopo, un altro conducente ha iniziato a suonare insistentemente il clacson, intimandogli di accostare.

Una volta fermatisi, l'uomo ha simulato la rottura dello specchietto retrovisore e ha chiesto 50 euro come risarcimento immediato per il presunto danno. L’intervento della polizia ha impedito che la truffa andasse a segno.

La truffa dello specchietto: un raggiro ricorrente

La cosiddetta truffa dello specchietto è purtroppo una pratica ben nota alle forze dell’ordine: consiste nel far credere a un ignaro automobilista di aver causato un danno (inesistente) a un altro veicolo, per poi estorcere denaro sul posto con la minaccia di coinvolgere l'assicurazione o la polizia.

Le vittime preferite sono spesso anziani o persone sole alla guida, considerate più vulnerabili o meno inclini a reagire.

L’importanza della denuncia e della collaborazione con le forze dell’ordine

Grazie alla pronta segnalazione di un cittadino e al rapido intervento della polizia, è stato possibile bloccare il truffatore prima che potesse fuggire o colpire di nuovo. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e ora dovrà rispondere davanti alla giustizia.

La Polizia invita i cittadini a non cedere mai a richieste di denaro su strada, soprattutto in situazioni poco chiare, e a chiamare immediatamente il 112 per segnalare tentativi di truffa o comportamenti sospetti.