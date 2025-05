Estorsioni e spaccio di droga: dieci arresti all'alba a Qualiano Operazione dei carabinieri. Indagati ritenuti affiliati al clan De Rosa

Dieci persone arrestate con l'ipotesi di reato per estorsione e gestione delle piazze di spaccio a Qualiano. Questo al centro dell'operazione dei carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania che all'alba hanno notificato un'ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 10 persone (di cui 7 in carcere, 3 agli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché di concorso in estorsione consumata e tentata, delitti aggravati dal metodo mafioso, avendo gli indagati evocato la forza di intimidazione del clan De Rosa, egemone sul territorio di Qualiano, e dalla finalità di agevolare detta organizzazione criminale.

Gli inquirenti

In particolare, si legge in una nota a firma del procuratore Nicola Gratteri, sarebbero state poste in essere numerose condotte estorsive in danno di commercianti e imprenditori all'esito di un capillare controllo del territorio e delle attività produttive ivi esistenti. Inoltre, sarebbe emersa anche l'esistenza di un gruppo organizzato che avrebbe realizzato una vasta serie di cessioni di droga.