15enne arrestato per rapina a mano armata: era in fuga su scooter rubato Il ragazzo è accusato anche di ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato a Napoli con le accuse di rapina aggravata, ricettazione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, armato di pistola, è stato fermato dai Falchi della Squadra Mobile dopo una rapina avvenuta in via Alessandro D'Alessandro.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, la segnalazione è giunta alla Sala Operativa, che ha immediatamente attivato le pattuglie in zona. I due presunti rapinatori, entrambi su scooter, hanno tentato la fuga ma hanno perso il controllo dei veicoli, finendo a terra durante la corsa.

Uno arrestato, l’altro in fuga

Durante l’intervento, gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei due giovani, identificato come un minorenne di 15 anni. Il ragazzo era in possesso di una pistola e lo scooter su cui viaggiava è risultato rubato. Il suo complice è riuscito a fuggire e al momento è attivamente ricercato.

L’arresto è avvenuto senza ulteriori feriti tra i passanti, ma è stato necessario l’intervento del personale medico per alcune lievi ferite riportate durante la caduta.

L’allarme microcriminalità tra i minori

Il caso rilancia l’allarme su una crescente escalation di violenza e criminalità tra i minori nel capoluogo campano. Sempre più spesso, secondo fonti delle forze dell’ordine, giovanissimi vengono coinvolti in reati gravi come rapine, aggressioni e furti con l’uso di armi.

L’indagine prosegue per risalire all’identità del complice in fuga e per comprendere se i due minori siano legati a gruppi organizzati o baby gang.