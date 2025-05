Mergellina, beccati a rubare in un'edicola: arrestati due uomini Stavano rovistando all'interno di alcuni cassetti quando è arrivata la polizia

La polizia hanno arrestato due napoletani di 62 e 31 anni con precedenti anche specifici per il primo, per furto aggravato in concorso.

In particolare, gli agenti del commissariato Posillipo, sono intervenuti in Piazza Sannazaro per la segnalazione di due persone sospette nei pressi di un’edicola.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno subito notato la saracinesca dell’edicola completamente aperta ed all’interno i due indagati che stavano rovistando all’interno di alcuni cassetti.

I due alla vista dei poliziotti, hanno tentato di darsi alla fuga finchè sono stati bloccati e trovati in possesso di 160 euro, appena asportati dall’attività commerciale.