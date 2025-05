"Vuoi un biglietto per Napoli-Cagliari? Dammi 1600 euro": è bufera sul web Scene da incubo, purtroppo, quelle che si stanno susseguendo sui vari canali social

Scene da incubo, purtroppo, quelle che si stanno susseguendo sui vari canali social in merito alla corsa sfrenata al biglietto di Napoli-Cagliari, gara in programma venerdì 23 maggio alle 20.45 al Maradona, che potrebbe consegnare al Napoli il quarto scudetto della sua storia. L’entusiasmo per l’evento ha lasciato spazio allo sconcerto per quanto sta accadendo attorno alla vendita dei biglietti, con i tagliandi che sono stati polverizzati in pochissime ore dopo una fila virtuale di oltre 400mila tifosi in coda per un tagliando.

Pochi minuti dopo il sold out, sono apparsi sui social e sui siti di annunci biglietti rivenduti a prezzi folli: fino a 500 euro per una curva, 800 per i distinti, oltre 1.600 per la Posillipo. In molti casi si tratta anche di tagliandi falsi o duplicati, venduti senza alcuna garanzia. La SSC Napoli ha già messo in guardia i tifosi con un comunicato: “In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore. Invitiamo i tifosi a non acquistare da canali non ufficiali”. Ricordiamo che il Comune di Napoli ha comunicato l’intenzione di installare tre maxischermi pubblici in città – a Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Scampia –, per consentire ai tanti tifosi rimasti senza biglietto di vivere comunque la partita insieme agli altri tifosi comunità.