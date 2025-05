Studente pestato e minacciato: carabinieri chiudono locale per 40 giorni Un nuovo provvedimento dopo l'ordinanza cautelare della Dda

Lo scorso 7 aprile i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea a carico di 3 giovani ritenuti gravemente indiziati di delitti commessi con metodo mafioso la notte dell'1 febbraio 2025 nei pressi di un locale del quartiere cittadino di Chiaia a vicoletto Belledonne a Chiaia 2.



Oggi un nuovo provvedimento. I carabinieri hanno sospeso l’attività commerciale ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Il provvedimento, emesso dall’autorità di pubblica sicurezza, avrà durata di 40 giorni.

"E’ emerso - si legge nella nota dei carabinieri - come la proprietà abbia posto in essere condotte finalizzate ad intralciare le investigazioni dei carabinieri e operato una scarsa vigilanza nell’area interna del locale mettendo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica".