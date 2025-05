Una donna morta e un'altra in fin di vita: ipotesi tentato omicidio-suicidio Indagano i carabinieri: una 31enne in gravissime condizioni, una 34enne è deceduta

Una donna trovata gravemente ferita all'interno di un'auto, con colpi d'arma da fuoco. E un'altra rinvenuta senza vita a poca distanza.

I carabinieri del comando provinciale indagano su quanto accaduto nella notte a Napoli. L'ipotesi più probabile è che possa essersi trattato di un tentato omicidio-suicidio, ma le indagini sono ancora in corso.

Ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale del Mare la 31enne Daniela Strazzullo, rinvenuta in via don Luigi Sturzo a Volla.

Il cadavere, invece, apparterrebbe ad una donna di 34 anni, Ilaria Capezzuto, la cui salma è stata rinvenuta in via Pinocchio.

Le due donne, stando a quanto si apprende da fonti investigative, avevano una relazione. La dinamica è stata chiarita col passare delle ore: a sparare un colpi di pistola alla testa di Daniela Strazzullo, 31 anni (che era alla guida dell'auto ed è rimasta gravemente ferita) è stata Ilaria Capezzuto, 34 anni, seduta sul lato passeggero.

Subito dopo la donna sarebbe scesa dal veicolo, allontanandosi, per poi spararsi un colpo di pistola alla tempia, uccidendosi.