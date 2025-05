Minacce e botte ai bimbi dell'asilo: maestra sospesa dal servizio a Marano Per un anno l'insegnante non potrà esercitare la professione

Minacce, offese e botte ai bimbi dell'asilo, sospesa maestra in provincia di Napoli. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marano di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare interdittiva, emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un'insegnante ritenuta gravemente indiziata di maltrattamenti posti in essere nei confronti di alcuni alunni di una scuola primaria del territorio.

Le indagini partite dalle denunce dei genitori

Le indagini sono state avviate grazie alle denunce sporte da alcuni genitori, i quali riferivano di anomali comportamenti, timori e ansie manifestate dai propri figli in relazione all'ambiente scolastico, comportamenti poi cessati a seguito del trasferimento dei bambini presso altro istituto. I successivi accertamenti effettuati dai carabinieri - si legge in una nota a firma del procuratore facente funzioni Anna Maria Lucchetta - hanno permesso di appurare che le condotte poste in essere dall'insegnante nei confronti degli alunni di una classe della scuola dell'infanzia avevano carattere vessatorio e violento, con aggressioni verbali e fisiche, quali offese, minacce e percosse.

Tali eventi sono stati accertati nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e dicembre del 2024. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di NAPOLI Nord ha, pertanto, disposto per l'insegnante la misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio per la durata di un anno.