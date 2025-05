Napoli: precipita dal tetto di un capannone, 62enne muore sul colpo Da una prima ricostruzione l'uomo, titolare di una ditta, stava effettuando un sopralluogo

Nuovo incidente sul lavoro a Napoli. Un 62enne, titolare di una ditta, è precipitato durante un sopralluogo. Nel pomeriggio, su segnalazione del 118, i Carabinieri sono intervenuti nel quartiere Poggioreale, in via Fontanelle al Trivio. L'uomo, fabbro e titolare di una ditta con sede a Casoria che si occupa di lavori in ferro, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando un sopralluogo sul tetto di un capannone e sarebbe caduto precipitando da un'altezza tra i 4 e i 5 metri. Il 62enne è morto sul colpo.