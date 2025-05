Terrore per una coppia di turisti americani: tentata rapina a Forcella La polizia interviene tempestivamente riuscendo ad arrestare un 19enne tunisino

La polizia ha arrestato un 19enne tunisino per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Egiziaca a Forcella, hanno notato un uomo che ha attirato la loro attenzione mentre teneva ben stretto una persona che si dimenava nel tentativo di scappare.

Gli operatori, immediatamente intervenuti, lo hanno bloccato accertando che, lo stesso, poco prima, si era avvicinato ad una coppia di turisti americani riuscendo ad impossessarsi del cellulare della donna, dopo averla spintonata, per poi tentare la fuga ma era stato bloccato dal compagno di quest’ultima.

L’indagato, una volta posto in sicurezza dagli agenti, ha continuato a porre in essere una condotta violenta, spintonando e scalciando gli operatori che, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno arrestato.