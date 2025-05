Napoli, ancora sangue sulle strade: incidente in scooter, muore 47enne L'incidente è avvenuto nella discesa tra Via dell’Eremo e Largo Cangiani

Un'altra croce sull'asfalto, si continua a morire sulla strada di Napoli. La Polizia locale è intervenuta in Via S. Ignazio di Loyola per un grave sinistro stradale che ha coinvolto un motociclo condotto da un uomo di 47 anni.

Il tragico episodio si è verificato nel tratto in discesa compreso tra Via dell’Eremo e Largo Cangiani, nei pressi del civico 236, dove il conducente, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo al suolo e riportando gravi ferite.

Allertato immediatamente il 118, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli dove un’ora dopo è stato constatato il decesso.

Il motociclo è stato sequestrato. Gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito i rilievi tecnici e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Si tratta della decima vittima della strada dall’inizio dell’anno.