Notte di festeggiamenti: quattro persone arrestate ed una sottoposta a fermo Il bilancio diramato dalla questura di Napoli

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica durante i festeggiamenti per la vittoria scudetto della squadra partenopea, personale della Polizia di Stato ha arrestato 4 persone e ne ha sottoposta un’altra a fermo di Polizia Giudiziaria.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via Vicaria Vecchia, hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che, alla vista degli operatori, ha cambiato repentinamente senso di marcia al fine di eludere un eventuale controllo. I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e sottoposto a controllo, trovandolo in possesso di una pistola semiautomatica Browning cal. 7.65 rifornita con 5 cartucce, di cui una camerata.

L’indagato, identificato per un 21enne napoletano, è stato tratto in arresto per porto abusivo di arma comune da sparo.

Sempre nella notte appena trascorsa, culminata anche con diversi feriti come si può leggere da cliccando su questo articolo personale della Squadra Mobile, durante i servizi predisposti, in via Ludovico Bianchini all’angolo con piazza Mercato, hanno notato 3 giovani a bordo di uno scooter, due dei quali indossanti uno scaldacollo alzato sul volto, i quali, alla vista degli operatori, hanno accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Né è nato un inseguimento fin quando, il terzo passeggero ha tentato la fuga a piedi lanciandosi dallo scooter, ma è stato tempestivamente raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato e trovato in possesso di una pistola replica priva di tappo rosso, modificata al fine di renderla offensiva, che teneva ben occultata.

Per tal motivo il giovane, identificato per un 18enne napoletano, è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e, altresì, denunciato per porto abusivo di arma alterata; gli altri due giovani, anch’essi bloccati dal personale operante, sono stati identificati per due napoletani di 20 e 19 anni, quest’ultimo denunciato per uso di mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

Ancora, nel quartiere Posillipo, gli agenti del Commissariato, nell’ambito del medesimo dispositivo di ordine pubblico, hanno proceduto al controllo di due soggetti a bordo di uno scooter, trovandoli in possesso di una cassettina porta soldi; dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno riscontrato che i prevenuti, dopo aver spintonato e aggredito il titolare di una cornetteria di via Manzoni, si erano impossessati della cassa, per poi darsi a repentina fuga.

Gli indagati, identificati per due napoletani di 36 e 40 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per concorso in rapina. La refurtiva è stata poi restituita al legittimo proprietario.

I festeggiamenti e l’afflusso notevole di persone hanno riguardato anche via Marina dove, i Falchi della Squadra Mobile hanno notato un giovane a bordo di uno scooter il quale, alla vista degli operatori si è dato alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce. Tuttavia, gli operatrori, nonostante le difficoltà del traffico cittadino, sono riusciti a rilevare la targa del veicolo, risultato poi provento di rapina perpetrtata ai danni di una coppia nella medesima via, pochi minuti prima.

Gli agenti, attivatisi immediatamente alla ricerca del prevenuto, lo hanno rintracciato in via Repubbliche Marinare mentre si aggirava a piedi con fare guardingo; lo stesso, alla vista degli operatori, ha tentato nuovamente la fuga a piedi finchè è stato raggiunto e bloccato.

Per tal motivo l’indagato, identificato per un 17enne napoletano, con precedenti, è stato sottoposto, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, a fermo di pg in quanto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.